В рамках проведения единого Дня безопасности на территории молокозавода района прошли совместные учения дежурно-диспетчерских служб

В рамках проведения единого Дня безопасности на базе молокозавода прошли совместные учения дежурно-диспетчерских служб района. Отрабатывались мероприятия по ликвидации различных чрезвычайных ситуаций. По задумке, в результате технологической аварии произошел выброс аммиака на территории предприятия.

Спецтехника МЧС на территорию молокозавода заезжает через несколько минут после сообщения диспетчера. И пусть тревога на этот раз не настоящая, но в случае реального выброса аммиака на предприятии, спасение жизни пострадавших будет зависеть от каждой секунды.

По легенде технологическая авария произошла в помещении с компрессорной установкой. Пострадали два человека из числа персонала. Первую помощь им оказывали спасатели и гражданская санитарная дружина. Затем – увезла скорая помощь. В то же время продолжается ликвидация условного ЧП. Наряду с сотрудниками МЧС работают газовики. У каждой экстренной службы – свой выработанный алгоритм действий. После проведения разведки устанавливаются границы зоны заражения, принимаются меры по устранению течи и с помощью водяной завесы осаждается аммиачное облако. Меры тщательные, но зона заражения распространилась на участок ЖЭУ-2. Там, на месте, моментально организовали пункт выдачи противогазов сотрудникам.

Благодаря проведенной на «Мозырских молочных продуктах» модернизации, площадь зоны заражения в случае ЧП удалось снизить в несколько раз. Сегодня «под удар» могут попасть люди, находящиеся в радиусе 500 метров от предприятия. Еще десятилетие назад цифры были совсем другими.

Масштабные учения проходили в рамках республиканской акции «Единый день безопасности». В реализации акции на молокозаводе принимали участие работники служб экстренного реагирования, спасатели, представители гражданских формирований, газовой службы, жилищно-коммунального хозяйства. Результаты учений тщательно проанализируют и проведут работу над ошибками.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ