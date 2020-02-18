В пятницу во втором районе прогремел взрыв. Свои последние дни отсчитала старая кирпичная труба

Котельная на Интернациональной была построена в середине 60-ых. Отапливала Советскую, Интернациональную, Колоса и Купалы. Как и все котельные того времени, работала на мазуте. Эта кирпичная труба была частью системы, служила для удаления выходящих газов. В начале двухтысячных Беларусь активно газифицировалась. С мазута на природный газ перевели и котельную на Интерке. Заменили оборудование, специфика работы поменялась. Трубой не пользовались по назначению, хотя не забывали, на Новый год украшали огнями. В 2019 коммунальники заключили договор с «Белспецэнерго», так как состояние конструкции у них вызывало опасение. Специалисты обследовали ее и вынесли заключение – «5-ая категория опасности, состояние аварийное, необходим демонтаж». Следующий шаг – за Республиканским отрядом специального назначения МЧС. Спасатели еще обследовали трубу, произвели расчеты. 14 февраля в 30-метровую конструкцию заложили тротил и взорвали. Ветхая труба сложилась за считанные секунды и упала согласно расчетам. Коммунальные службы в тот же день начали вывоз на полигон строительного мусора.