В подарок мужчинам – торжественный концерт

Искренние слова и поздравления всю неделю звучат в адрес мужчин! Скоро на календаре – 23 февраля. А значит, отмечается один из любимых всенародных праздников – День защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси. Особая благодарность, конечно, тем, кто Родину защищал в прошлом и стоит на ее страже сейчас. Вспоминают в эти дни героев, которые отдали свою жизнь, сражаясь за Отчество. Комплименты вместе с добрыми пожеланиями принимают женщины, для которых служба – профессиональный путь. Общегородское мероприятие в Городском Дворце культуры собрало в канун праздника тех, кто служил, служит или еще отправится служить. У этого концерта всегда особая атмосфера: гости и артисты много говорят, поют и даже танцуют о патриотизме, любви к Родине, о долге защищать страну и народ. Как известно, лучшая война та, которую удалось предотвратить. Но 23 февраля своим праздником по праву могут считать не только военные. Вопрос, а служил ли ты, в этот день не так уж и принципиален. Сегодня защитником Отечества можно считать всех, кто делает вклад в его безопасность — экономическую, промышленную, идеологическую, информационную. И, самое важное, семейную! С праздником, дорогие мужчины!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ