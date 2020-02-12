В затоне Припяти, на правом ее берегу, человек провалился под лед.… К счастью, роль тонущего исполнил спасатель. В Мозыре прошли совместные учения сотрудников МЧС и ОСВОДа. За ними наблюдала наша съемочная группа.

Вой сирен, как сигнал начала спасательной операции. В затоне Припяти в районе улицы Советской человек провалился под лед. На специальных санях к нему направляются спасатели. Вытащив из воды, пострадавшего быстро доставляют на берег, где ему оказывают первую помощь. К счастью, это не реальная ситуация, а вводная совместных учений сотрудников МЧС и ОСВОДа. Еще лучше было бы, если бы подобный сценарий не повторялся в жизни. Но это маловероятно, даже нынешней зимой. Несмотря на погоду, водная гладь затонов и небольших озер у берега покрыта тонким людом. Почитатели зимней ловли используют любой момент, чтобы предаться любимому занятию.

Специальные таблички редко останавливают любителей острых ощущений. Несмотря на меры предупреждений и профилактические мероприятия, жертвами воды по всей стране с начала года стали 19 человек.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ