В Калинковичах открыли детский дом семейного типа. С начала года это уже второй подобный объект в Гомельской области. Дом был построен, как говорится, с нуля. При выборе места учли наличие инфраструктуры. В шаговой доступности школа, детский сад, магазины. На открытии детского дома семейного типа побывала съемочная группа телеканала Мозырь.

Вначале было слово. Вернее, много теплых и добрых слов. Таких, какие обычно и говорят на душевных, семейных мероприятиях. А открытие детского дома семейного типа в Калинковичах – из их разряда. Ольга и Василий Воробей, а еще 6 их ребятишек – главные герои праздника. Им – пожелания, напутствия, подарки.

Мультиварка, набор мебели, холодильник и еще много-много других полезных и нужных вещей. Большой семье в большом доме пригодиться все. Коттедж площадью 250 квадратных метров, в нем десять комнат. Но пока это все – за красной ленточкой. В руках у хозяев – символический ключ. И еще одна далеко не формальность — традиция новоселов — первым порог переступает серый хвост и четыре лапы.

Ребята адаптировались за считанные минуты. Похоже, этот диван в гостиной будет любимым местом сбора всей семьи. Шесть ребятишек. Трое — родные, трое — приемные, старшим по тринадцать лет, самому младшему, Володе, три годика. От повышенного внимания смущаются, но уверенно отвечают, что нужно для счастья в новом доме. Глава семейства Василий Васильевич роль многодетного отца на себя примерил три года назад, когда родился младший сын. А вот с ролью приемных родителей знаком давно. Перед глазами — пример своих родителей.

Семья Воробей планирует расширяться. И Ольга, и Василий еще достаточно молоды, говорят, что хватит сил и здоровья еще для того, чтобы сделать кого-то счастливым. Да и место для этого есть – вот этот большой и уютный дом. Кстати, в наступившем году на Гомельщине это второй введенный в строй детский дом семейного типа. В январе новоселье справила семья в Мозыре, в которой воспитываются приемные дети.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ