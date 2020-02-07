В Калинковичах оперативники задержали мужчину, который ночью обстрелял чужой BMW X5.

29 января в милицию обратился местный житель. Он рассказал, что накануне ночью неизвестный повредил его BMW X5. машина стояла на неохраняемой стоянке. в ходе осмотра было установлено, что неизвестный не просто повредил авто, а сделал это с помощью огнестрельного оружия. Об этом свидетельствовали вмятины на дверях, оставленные дробью. Оперативники вскоре вышли на 41-летнего местного жителя, который мог быть причастен к повреждению иномарки. А позже нашли и оружие, из которого совершались выстрелы. Гладкоствольный обрез был спрятан в подвале дома, который стоит по соседству с домом подозреваемого. Мотивы поступка мужчины теперь выясняют следователи.