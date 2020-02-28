Урожайность, привесы, удои, яйценоскость… В совхоз-комбинате «Заря» подвели итоги работы за 2019 год

В совхоз-комбинате «Заря» подвели итоги работы за 2019 год. Урожайность, привесы, удои, яйценоскость… «Заря» – предприятие многопрофильное. Но характерной чертой всех отраслей является успешность. О цифрах года ушедшего и планах на будущее говорили на итоговом собрании коллектива.

В зале Дома культуры в Михалковской Рудне собралась лишь малая часть коллектива «Зари». Сегодня общая численность работников – около полутора тысяч человек. «Заря» – это крупное, многопрофильное предприятие. Растениеводство, птицеводство, животноводство, собственная торговля… Итоги 2019, задачи на 2020. В канун предстоящей посевной особенно важно подвести черту и правильно поставить цели. Достигнутая высокая планка – в прошлом. 2020-й требует новых рекордов. В растениеводстве в прошедшем году достигнут определенный максимум. В целом по предприятию собрали свыше 47тысяч тонн зерна – рекордная цифра для хозяйства. Прежняя держалась на отметке 45тысяч тонн. В животноводстве главная роль принадлежит свиноводству. На конец 2019 в хозяйстве насчитывалось 54 тыс. голов свиней. За 2019 год по предприятию реализовано почти 9 с половиной тысяч тонн свинины. К уровню 2018 рост составил 10%. Мясо-молочное направление – еще одна успешно развивающаяся отрасль Зари. На трех молочно-товарных фермах предприятия содержится 6900 голов крупно-рогатого скота, более полутора тысяч — дойного стада. В 2019 на фермах предприятия, расположенных в Мозырском районе достигнут удой на корову свыше 10 тонн. По этому показателю «Заря» вошла в десятку лучших предприятий Беларуси по молочному животноводству. В 2019 году не снизила свои позиции и отрасль птицеводства. По производству яиц сохранили ранее достигнутый результат. Перспективные планы еще более амбициозные. Сегодня в деревне Заболотье Мозырского района подходит к завершению реализация проекта по строительству с реконструкцией фермы для выращивания родительского стада птицы бройлера. Ферма позволит закрыть потребность в инкубационном яйце для собственных нужд, обеспечивать птенцами-бройлерами другие птицеводческие предприятия области. Торговля завершает замкнутый цикл деятельности «Зари». Сегодня это 23 магазина и 1 павильон. Продукция «Зари» успешно реализуется не только в Мозыре. В прошлом году самый большой магазин, площадью около пятисот 500 кв. метров был открыт в Гомеле. Выручка в этом торговом объекте за один месяц составляет примерно один миллион рублей. По итогам 2019-го коллективу предприятия объявлена Благодарность Президента Республики Беларусь «За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей». От имени руководства района коллективу вручили благодарственное письмо. Грамоты, благодарности и, конечно же, денежные поощрения вручили лучшим работникам предприятия. Своих передовиков здесь знают поименно. Это – золотой фонд предприятия. Вера Денисенко, оператор машинного доения, на протяжение 20 лет получает поощрения. Водитель «Зари» Эдуард Черновец тоже всегда готов подставить плечо. В период уборочной традиционно пересаживается на грузовой МАЗ. В завершении итогового собрания коллектив «Зари» порадовали местные артисты. Сразу несколько ансамблей выступили на сцене дома культуры. Впереди у аграриев «Зари» ответственное время – время посевной. Период, когда закладывается фундамент в том числе и для животноводства. В «Заре» хорошо понимают, что посеешь, то и пожнешь.

Лидия Потар, Юрий Горобец, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ