«Уехал цирк…»: премьера Мозырского драматического театра им. И. Мележа

Вниманию театралов представлена семейная история в 2-х действиях «Уехал цирк…» (режиссер – Роман Цыркин) по одноименной пьесе современного американского драматурга Дона Нигро. Всего им написана 451 пьеса. Более сорока лет пьесы этого драматурга идут в театрах всего мира, в том числе на экспериментальных площадках. Нынешний спектакль «Уехал цирк…» – первая постановка в мире. Этот спектакль драматичен по своей сюжетной линии. Главной героине Бекки всего 15. Она по-детски наивна и доверчива. Ее переход во взрослую жизнь происходит стремительно и внезапно. Готова ли героиня к таким переменам? Сможет ли она найти себя в лабиринте жизни? Не заблудится ли она в нем? Отыщет ли свою собственную дорогу? Обретет ли счастье? Случайная встреча и любовь, беременность и борьба за ребенка, отношения с родственниками и возлюбленным, юмор и безграничная грусть, безумие и страх, искушение и одиночество, обманутые надежды и злой рок. Он как будто предостерегает, как будто призывает быть бережнее по отношению к тем, кто любит нас бескорыстно и нежно, терпеливо и трепетно. Непременно приходите! Артисты Мозырского драматического театра с нетерпением ждут встречи с вами!