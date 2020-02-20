Удостоверения добровольных дружинников получили более двух десятков студентов Мозырского педагогического университета

В Мозыре увеличилось количество добровольных дружинников. Удостоверения получили более двух десятков студентов Мозырского педагогического университета. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа.

Ряды молодежного отряда охраны правопорядка имени Александра Царенко пополнили студенты педагогического университета. Торжественное мероприятие состоялось в идеологическом центре ВУЗа. Об ответственности, которая теперь возложена на ребят, рассказал студентам командир взвода роты патрульно-постовой службы, майор милиции Павел Гушляк. Добровольные дружины в Мозыре создаются на базе крупных предприятий и организаций. Кроме обязанностей, дружинники имеют и определенные бонусы.

Теперь педагогическое будущее оказалось под вопросом у более чем двух десятков студентов педуниверситета. Для многих из них «дружинник» — это ступенька к исполнению детской мечты.

Среди вступивших в ряды добровольной дружины не только парни, но и девушки. Отряд охраны правопорядка имени Александра Царенко существует уже более 10 лет. Совместно с сотрудниками отдела внутренних дел ребята патрулируют улицы города, обеспечивают порядок во время культурно-массовых мероприятий, помогают ГАИ и спасателям. В своих рядах активистов желают видеть и сотрудники Красного креста. Елена Мариненко, председатель Мозырской районной организации Белорусского Общества Красного Креста, пригласила неравнодушных и активных ребят стать волонтерами организации.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ