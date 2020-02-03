Торжественный вечер «МНПЗ – прошлое, настоящее, будущее»

Вот так — ярко, креативно и нестандартно! — мозырские нефтепереработчики отметили 45-летие со дня выпуска первого полесского бензина. Участие в торжественном мероприятии приняли сотни гостей. Заводчан поздравил губернатор Гомельской области Геннадий Соловей. Самые добрые, теплые и искренние слова услышали в свой адрес мозырские нефтепереработчики. На вечере во Дворце культуры вспоминали страницы заводской истории, поздравляли и награждали, вручали цветы и подарки. Но, несмотря на официальное название «торжественное собрание», это был праздник без малейшего оттенка пафоса. Праздник, на который собралась большая дружная семья – труженики завода.

За 45 лет Мозырский нефтеперерабатывающий завод не только вырос, но и закрепил свои традиции. Одна из приятнейших – чествование лучших работников. Почетные грамоты вручали руководители области, района и завода, представители концерна Белнефтехим и профсоюзной организации. За преданность профессии, достижение высоких показателей, профессионализм и трудолюбие! На сцену заводчане поднимались под гром зрительских аплодисментов.

Результаты, с которыми коллектив нефтеперерабатывающего завода встречает юбилей, говорят сами за себя. Несмотря на возникающие трудности (а без них, собственно, невозможно развитие!), у мозырян – огромный потенциал для дальнейшего роста И правильно выбранное направление – двигаться вперед и вверх!

Дороги всех культурных заводских мероприятий ведут во Дворец культуры нефтепереработчиков. Здесь сходятся звезды и аккордами стираются границы должностей и званий. На сцену, обладающую особой творческой энергетикой, в этот вечер заводчане выходили не только за заслуженными наградами. Но и дарили свои подарки собравшимся – музыкальные и танцевальные.

Грандиозный и, в то же время, родной – не отметить особую ауру праздничного вечера просто невозможно. Тон задавали ведущие – популярные артисты белорусской эстрады Тео и Ольга Рыжикова.

Мозырских нефтепереработчиков поздравили руководители профильных предприятий, представители депутатского корпуса, а так же член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Олег Слинько. И, конечно, — друзья и коллеги. 45 лет труда и побед! История тысяч людей, которые делали все возможное и невозможное для любимого завода! Чтобы его путь был по-настоящему успешным! Вчера сегодня и завтра! История заводчан продолжается! И пусть она будет такой же яркой и энергичной, как поздравительное выступление известного певца Руслана Алехно!

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ