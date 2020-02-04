Судом Мозырского района вынесен приговор в отношении молодой женщины, которая разбила бутылку об голову посетителя ночного клуба. Чем заканчиваются бои за барной стойкой?

Поучительная история для посетителей развлекательных заведений. Если вы решите превратить барную стойку или танцпол в боксерский ринг, стоит помнить о последствиях. Судом Мозырского района в конце января вынесен приговор в отношении 32-летней девушки, которая в ходе словесного конфликта подошла к обидчику и разбила о его голову пивную бутылку. Ни нападавшая, ни ее оппонент ранее знакомы не были. За особо злостное хулиганство посетительнице диско-бара назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.