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Рубрика: Новости

Судом Мозырского района вынесен приговор в отношении молодой женщины, которая разбила бутылку об голову посетителя ночного клуба. Чем заканчиваются бои за барной стойкой?

4 февраля 2020, 20:40

Поучительная история для посетителей развлекательных заведений. Если вы решите превратить барную стойку или танцпол в боксерский ринг, стоит помнить о последствиях. Судом Мозырского района в конце января вынесен приговор в отношении 32-летней девушки, которая в ходе словесного конфликта подошла к обидчику и разбила о его голову пивную бутылку. Ни нападавшая, ни ее оппонент ранее знакомы не были. За особо злостное хулиганство посетительнице диско-бара назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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