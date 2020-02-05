Современные дети и современные родители. Проблемы взаимоотношений с точки зрения академика, председателя Международного центра гуманной педагогики Шалвы Амонашвили

Педагогические вопросы. Ответы на них ищут многие родители, а события школ нередко становятся поводами для новостных лент республиканских СМИ. Все чаще новости со знаком минус. О современном поколении детей, родителей, учителей, в репортаже нашего внештатного корреспондента, которому удалось пообщаться с академиком, доктором психологических наук и президентом Международного центра гуманной педагогики Шалвой Амонашвили.