Смотровая комиссия сегодня работала в ЖЭУ-1

Смотровые комиссии продолжают работать в городе и на районе. Какие вопросы в центре внимания сегодня, смотрите далее в сюжете.

«Откройте, смотровая комиссия!». Эту фразу часто слышат одиноко проживающие пожилые мозыряне, многодетные семьи, семьи, состоящие на особом учете, лица злоупотребляющие. Традиционные дни для посещений – вторник и четверг. С самого утра сотрудники МЧС и энергонадзора, ЖЭУ и милиции, соцработники звонят в домофоны и стучатся в двери. Вопреки расхожему мнению, главная цель смотровых комиссий – не наказание или порицание. Акценты – на обеспечение безопасности и уровень комфорта. На Студенческой, 38 проживает 80-летний инвалид первой группы. За Виталием Степановичем присматривает соцработник. В первую очередь, гостей интересовало наличие автономного пожарного извещателя. Практика в масштабах всей страны показывает, отсутствие этого небольшого предмета в доме одиноко проживающего инвалида или пожилого человека – зачастую приводит к трагедии. И наоборот, громкий резкий звук, который издает извещатель, спас не одну жизнь. В одной из квартир соседнего смотровую комиссию встречали не очень приветливо. Но специалисты пришли с полезным подарком – все тем же автономным пожарным извещателем. Его вручают определенным категориям граждан после предварительного обследования. На Мозырщине смотровые комиссии работают уже больше десяти лет. Результат их деятельности очевиден: системное выявление проблемных адресов, помощь тем, кто в этом нуждается, и, конечно, снижение количества пожаров.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ