Смертельный пожар в Мозыре. В воскресенье в огне погибла женщина. Трагедия произошла в зеленой малосемейке на Котловца

16 февраля в 13-33 в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о том, что по адресу: г. Мозырь, ул. Котловца,1 из окна квартиры на 5- м этаже идёт чёрный дым. При проведении разведки спасателями в комнате на горящем диване обнаружена хозяйка квартиры без признаков жизни. Женщина, 1952 г.р., пенсионерка, проживала одна. Со слов соседей характеризовалась посредственно, злоупотребляла спиртными напитками, курила. На учете не состояла. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины – неосторожное обращение с огнем при курении. 16 февраля женщина отмечала свой 68 день рождения. День рождения стал и днем смерти.