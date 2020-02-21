С 20 февраля по 1 марта в Беларуси проходят единые дни безопасности

Профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию первой медицинской помощи затронут учреждения образования, предприятия и организации, а также места с массовым пребыванием людей. На протяжении последней декады февраля состоятся учения по реагированию на чрезвычайные ситуации различного характера на пожароопасных объектах. Запланированы также проверки системы оповещения, в том числе через SMS, с использованием теле и радиоэфира. Определенные организации проведут отработки планов эвакуации из своих зданий. В рамках «Единого дня безопасности» будут организованы квесты, интеллектуальные игры и обучающие площадки. В структурных подразделениях различных ведомств, в свою очередь, пройдут дни открытых дверей.