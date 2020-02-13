С 17 февраля начнутся общественные обсуждения детальной планировки юго-западной части микрорайона «Молодежный». Накануне начальник отдела архитектуры и строительства Мозырского райисполкома Евгений Рихтиков рассказал, что именно планируется строить на этой площади.

Площадь свободной территории в юго-западной части микрорайона «Молодежный» — немногим больше шести гектаров. Сегодня это пустующее поле, но скоро здесь появятся заграждения строительных объектов и вагончики рабочих. Днем и ночью будут кипеть работы по созданию современного уютного квартала. Общественные обсуждения проекта детальной планировки этой части микрорайона начнутся 17 февраля. И продлятся ровно 25 дней. Замечания и предложения можно высказывать устно, письменно или посредством электронной почты. Все контактные данные – на сайте Мозырского райисполкома в разделе «Общественные обсуждения». Архитектурная концепция разработана: как будут расположены будущие многоэтажки, еще один городской ясли-сад и торговые объекты, можно увидеть. Правда, пока только на бумаге.

При создании детального плана специалисты постарались отойти от типовых застроек, и предлагают вариант, что называется, «для жизни». Это будет территория с «закрытым» двором с велосипедными и пешеходными дорожками. А вот машины здесь станут редким явлением. Один из основных принципов комфортной среды, заложенной в проекте, — двор без автомобилей. Все парковки вынесут на внешнюю сторону многоэтажек.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ