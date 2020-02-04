Руководители с большой буквы, люди с интересной судьбой. Экс-директора Мозырского нефтеперерабатывающего завода – Владимир Здобнов и Александрович Куприянов – герои спецрепортажа

Мозырский нефтеперерабатывающий отметил 45-ю годовщину со дня выпуска первой товарной продукции. Отсчет своей производственной деятельности завод ведет с 30 января 1975 года. Достижения Мозырского нефтеперерабатывающего завода весомы по всем направлениям. И в основе всех побед – труд тысяч людей. В эти дни внимание приковано, в том числе к ветеранам завода. Нам удалось пообщаться с теми людьми, которые стояли у руля крупнейшего предприятия. Руководители с большой буквы, люди с интересной судьбой. Владимир Николаевич Здобнов и Анатолий Александрович Куприянов рассказали о самых сложных годах для предприятия и о том, как эти трудности преодолевались