Региональная выставка-ярмарка «Февральский кирмаш» ждет гостей! Всех, кто в поиске подарков к предстоящим праздникам! Всех, неравнодушен к арабской парфюмерии, ювелирным украшениям и изделиям ручной работы. Формат ярмарки действительно универсальный: помимо уже перечисленного здесь можно найти травяные сборы, чай в широком ассортименте, десятки видов меда, орехи, сухофрукты, сладости.

Популярностью среди покупателей всегда пользуются товары народного потребления: одежда, сувенирная продукция и качественный текстиль. Впервые среди экспонентов – «Чаусский жилкомхоз». Максимальный интерес мозырян привлекли даже не хорошие скидки на мужскую, женскую одежду и другие товары! Хотя, поверьте, цены «Февральского кирмаша» вас удивят! Очередь собралась у павильона, где представлены домашние колбасы, мясные деликатесы и… сало нескольких видов! Вкуснейший товар привезли из Минского района.

Выставка-ярмарка расположилась в здании Речного вокзала, по адресу: улица Советская, 27А. Работать она будет по 22 февраля. В региональном отделении Белорусской торгово-промышленной палаты анонсируют следующий выставочный проект: с 8 по 11 апреля у Городского Дворца культуры можно будет приобрести семена и саженцы!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ