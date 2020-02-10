Работа инспекции Министерства по налогам и сборам по Мозырскому району отмечена на областной коллегии, которая в январе прошла в Гомеле. Мозырские налоговики заняли одно из лидирующих мест, получив диплом и вымпел. Выполнения доходной части бюджета удалось достичь благодаря партнерским отношениям с налогоплательщиками.

В экономическом потенциале Гомельской области Мозырский район занимает одно из ведущих мест. В инспекции Министерства по налогам и сборам по Мозырскому району на налоговом учете состоит 48 тысяч налогоплательщиков. Выполнение доходной части бюджета по-прежнему остается главной задачей налоговых органов. В консолидированный бюджет от плательщиков Мозырского района за 2019 год поступили 1 миллиард 56 миллионов рублей. В общем налоговом пироге, конечно, огромная часть принадлежит Мозырскому нефтеперерабатывающему, предприятию «Запад-Транснефтепродукт», совхозу-комбинату «Заря». Справляется с поставленной задачей налоговикам удается, в том числе, благодаря построению партнерских отношений с налогоплательщиками. В итоге более 99 % поступлений в бюджет от плательщиков Мозырского района составляют добровольные поступления. Контрольная работа ведется в условиях минимального вмешательства и носит скорее профилактический и предупредительный характер. Система становится клиентоориентированной. В последнее время акцент сделан на камеральный контроль. Активно развивается формат электронного взаимодействия налоговой службы с плательщиками. Это экономит время обоих сторон. Всю необходимую информацию теперь можно получить в любом месте и в любое удобное время. Главное иметь доступ к интернету. Меняется и облик самой инспекции. В конце 2018 начал работу центр обслуживания плательщиков. По итогам 2019 стабильная работа инспекции отмечена на областной коллегии, которая в январе прошла в Гомеле. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Мозырскому району заняла одно из лидирующих мест.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ