Проект «Новыя iмёны» приглашает мозырян!

Одаренных художественным талантом мозырян приглашают принять участие в проекте «Новыя iмёны». Организацией выставки занимается молодая мозырская художница Анастасия Чадий. Съемочная группа телеканала побывала в ее мастерской, и узнала все подробности.

Мозырян, которые любят и умеют рисовать, но при этом не являются профессиональными художниками, приглашают стать участниками проекта «Новыя iмёны». Его организатор – молодая талантливая мозырянка Анастасия Чадий. Ученица известного мастера Николая Дубровы сегодня продолжает его дело, и активно прививает жителям нашего города – и взрослым, и совсем юным, — любовь к искусству. При содействии Анастасии активные обороты набирают сегодня творческие арт-лаборатории, куда можно приходить рисовать и вдохновляться. И вот новый шаг – организация и проведение выставки. Участие в ней принять может абсолютно любой житель города. Количество потенциальных участников проекта «Новыя iмёны» растет с каждым днем. Это люди разного возраста, абсолютно разных профессий. Но все – умеющие ценить и запечатлевать прекрасные моменты. Местом проведения выставки выбрано культурное пространство «Долина Ангелов». Открытие назначено на 23-е февраля. Так что, у вас еще есть время и возможность присоединиться! И кто знает, может именно ваша фамилия красивым портретом, пейзажем или натюрмортом войдет в историю проекта «Новыя iмёны»!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ