Проблемные вопросы мозырян выслушал заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Горбачев. В райисполкоме он провел прямую телефонную линию и личный прием граждан.
Представители Гомельского облисполкома продолжают рабочие поездки по региону. Мозырщину посетил заместитель губернатора Владимир Горбачев, курирующий вопросы строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, пограничной политики, территориальной обороны, транспорта и коммуникаций, связи и информатизации. Темы, которые поднимали мозыряне во время прямой телефонной линии, в основном касались благоустройства города. Благоустройство большого микрорайона частной застройки оказалось в центре внимания и во время приема граждан. Эти кадры были сняты в августе 2018 года. Тогда потенциальные жители «Южного» столкнулись с целым рядом трудностей – от отсутствия хорошей дороги до отсутствия канализации. Время прошло часть вопросов благоустройства снялось, по некоторым идет процесс. Но фразу «Южный – никому не нужный» владельцы жилья в прошлом оставить не могут: на прием к Владимиру Горбачеву пришли сразу несколько семей, некоторые даже с детьми. Говорили все о той же проблемной дороге, отсутствии тротуаров, бытовых сложностях и трудностях с переходом проезжей части. По словам директора Управления капительного строительства Мозырского района Анжелы Мазго, в нынешнем году возобновлено финансирование. Поэтому работы по благоустройству коммуникаций «Южного» продолжаться. Детально разобраться в проблемах жителей района индивидуальной застройки Владимир Горбачев пообещал, лично выехав на место событий.
Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ
Проблемные вопросы мозырян выслушал заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Горбачев
Проблемные вопросы мозырян выслушал заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Горбачев. В райисполкоме он провел прямую телефонную линию и личный прием граждан.