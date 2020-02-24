Проблемные вопросы мозырян выслушал заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Горбачев. В райисполкоме он провел прямую телефонную линию и личный прием граждан.

Представители Гомельского облисполкома продолжают рабочие поездки по региону. Мозырщину посетил заместитель губернатора Владимир Горбачев, курирующий вопросы строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, пограничной политики, территориальной обороны, транспорта и коммуникаций, связи и информатизации. Темы, которые поднимали мозыряне во время прямой телефонной линии, в основном касались благоустройства города. Благоустройство большого микрорайона частной застройки оказалось в центре внимания и во время приема граждан. Эти кадры были сняты в августе 2018 года. Тогда потенциальные жители «Южного» столкнулись с целым рядом трудностей – от отсутствия хорошей дороги до отсутствия канализации. Время прошло часть вопросов благоустройства снялось, по некоторым идет процесс. Но фразу «Южный – никому не нужный» владельцы жилья в прошлом оставить не могут: на прием к Владимиру Горбачеву пришли сразу несколько семей, некоторые даже с детьми. Говорили все о той же проблемной дороге, отсутствии тротуаров, бытовых сложностях и трудностях с переходом проезжей части. По словам директора Управления капительного строительства Мозырского района Анжелы Мазго, в нынешнем году возобновлено финансирование. Поэтому работы по благоустройству коммуникаций «Южного» продолжаться. Детально разобраться в проблемах жителей района индивидуальной застройки Владимир Горбачев пообещал, лично выехав на место событий.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ