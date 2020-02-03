Пресс-тур, посвященный 45-тилетию получения первой товарной продукции, организовали на Мозырском НПЗ

Мозырский нефтеперерабатывающий завод в эти дни отмечает свое 45-летие. 30 января 1975 года был получен первый полесский бензин. Эта дата считается днем рождения завода. Чем ознаменовался год прошедший, чего ждут от 2020… Об этом и многом другом рассказали представителям региональных и республиканских СМИ, которые побывали на заводе. В составе делегации, побывавшей на предприятии, так же руководители и специалисты предприятий, входящих в состав концерна и представители бизнеса.

Мозырский нефтеперерабатывающий в эти дни неустанно принимает гостей. 45-летию с момента получения первой товарной продукции был посвящен пресс-тур, участие в котором приняли представители региональных и республиканских СМИ. В составе делегации так же руководители и специалисты предприятий концерна «Белнефтехим» и представители бизнеса. Об истории завода с момента строительства и до сегодняшнего дня гостям рассказал генеральный директор предприятия Виталий Павлов. Автобусная экскурсия предполагала несколько остановок. В первую очередь, гости побывали в операторной установки ЛК-6У №1. Именно с этого объекта начинался завод. К 40-летию здесь была организована музейная комната. На стенах – сотни черно-белых фотографий, макеты старого оборудования. Рядом – современная операторная, десятки мониторов, отражающих все происходящие на установке процессы. От прошлого и настоящего – к будущему. Стройплощадка комплекса гидрокрекинга тяжёлых нефтяных остатков в числе запланированных остановок. Комплекс H-Oil – это новая веха в истории завода. Крупный инвестиционный проект закладывает основы будущего целого предприятия и даже страны. В результате его пуска глубина переработки нефти возрастет до 90%. Гости побывали в операторной H-Oil. Здесь будет трудиться около 50 человек. С этой операторной будет вестись управление всеми установками комплекса. Уровень строительной готовности по основным установкам от 62% до 87%, по объектам общезаводского хозяйства – от 98% до 100%. Общая стоимость инвестпроекта свыше 1 миллиарда, 200 миллионов долларов США, за последние 3 года профинансировано свыше 800 миллионов долларов. Стоит отметить, что текущая и инвестиционная деятельность проводится исключительно за счет собственных средств. А это значит, что свой 45-летний рубеж завод преодолел с устойчивыми показателями развития.

За последние годы эффективность производства увеличилась. На рынок вышли новые виды товарной продукции. Увеличилось производство битума, 95-го бензина, в ассортименте появилось 4 вида 92-го, расширена линейка дизельного топлива, производятся 98-ой и 100-й бензины. В настоящее время выпускается весь ассортимент товарной продукции. Завод работает в устойчивом технологическом режиме. Прорабатываются варианты замещения российской нефти сырьем из альтернативных источников. На заводе сейчас воплощается программа развития на 2005-2020 годы. Основные ее цели и задачи: увеличение объемов и глубины переработки нефти, производство продукции, соответствующей мировым стандартам, расширение товарно-сырьевого парка, его усовершенствование, повышение безопасности и экологичности технологических процессов. Прорабатывается стратегия развития до 2030 года. Все дальнейшие и ближайшие планы связаны с непрерывной модернизацией.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ