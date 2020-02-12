Председатель исполкома Елена Павлечко провела прием граждан по личным вопросам

Юридические, бытовые и гражданские вопросы звучали от мозырян в адрес высшего руководства района. Прием граждан провели председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко совместно с членом Совета республики Национального собрания Беларуси Олегом Слинько и депутатом райсовета Инной Лагун. Помогали разбираться в проблемах разного характера: кто-то ждет выплату зарплаты от обанкротившегося работодателя. А кто-то, наоборот, стучится во все двери, чтобы трудоустроиться. Николаю Романовичу – 60. 37 лет жизни он отдал строительству. Сегодня получает пенсию по инвалидности. Но, несмотря на социальные обстоятельства и зрелый возраст, мечтает работать и приносить пользу себе и обществу. Надеется, вопрос с трудоустройством решится после встречи с Еленой Федоровной.
Разговор с некоторыми заявителями выходил эмоциональный. Не частая, но показательная ситуация: гражданин уже обращался в несколько инстанций, совместными усилиями нашлось удовлетворяющее стороны решение. Казалось бы, все довольны. Но потом заявитель озвучивает дополнительные просьбы. А их выполнение невозможно в рамках установленного законодательства. Прийти к консенсусу в этом случае, кончено, сложно. На помощь приходят твердая вера в букву закона и дипломатические навыки. Найти решение по максимуму старается «принимающая» сторона. Жесткая критика прозвучала сегодня в адрес руководителей некоторых служб и ведомств. Так, на устранение проблемы канализационных выпусков в доме 19 по улице Ленинской, у специалистов Мозырского райжилкомхоза есть всего десять дней. И это как раз тот случай, когда банальная бытовая проблема дошла до самых верхов. По всем вопросам, прозвучавшим во время приема граждан главой района, будут даны ответы в установленной форме. Но главное – оказана реальная помощь.
Работа с гражданами напрямую – одна из задач вертикали власти. Расписание приема граждан руководством Мозырского райисполкома ежемесячно публикуется на официальном сайте.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Председатель исполкома Елена Павлечко провела прием граждан по личным вопросам
Юридические, бытовые и гражданские вопросы звучали от мозырян в адрес высшего руководства района. Прием граждан провели председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко совместно с членом Совета республики Национального собрания Беларуси Олегом Слинько и депутатом райсовета Инной Лагун. Помогали разбираться в проблемах разного характера: кто-то ждет выплату зарплаты от обанкротившегося работодателя. А кто-то, наоборот, стучится во все двери, чтобы трудоустроиться. Николаю Романовичу – 60. 37 лет жизни он отдал строительству. Сегодня получает пенсию по инвалидности. Но, несмотря на социальные обстоятельства и зрелый возраст, мечтает работать и приносить пользу себе и обществу. Надеется, вопрос с трудоустройством решится после встречи с Еленой Федоровной.