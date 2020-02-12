Председатель исполкома Елена Павлечко провела прием граждан по личным вопросам

Юридические, бытовые и гражданские вопросы звучали от мозырян в адрес высшего руководства района. Прием граждан провели председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко совместно с членом Совета республики Национального собрания Беларуси Олегом Слинько и депутатом райсовета Инной Лагун. Помогали разбираться в проблемах разного характера: кто-то ждет выплату зарплаты от обанкротившегося работодателя. А кто-то, наоборот, стучится во все двери, чтобы трудоустроиться. Николаю Романовичу – 60. 37 лет жизни он отдал строительству. Сегодня получает пенсию по инвалидности. Но, несмотря на социальные обстоятельства и зрелый возраст, мечтает работать и приносить пользу себе и обществу. Надеется, вопрос с трудоустройством решится после встречи с Еленой Федоровной.

Разговор с некоторыми заявителями выходил эмоциональный. Не частая, но показательная ситуация: гражданин уже обращался в несколько инстанций, совместными усилиями нашлось удовлетворяющее стороны решение. Казалось бы, все довольны. Но потом заявитель озвучивает дополнительные просьбы. А их выполнение невозможно в рамках установленного законодательства. Прийти к консенсусу в этом случае, кончено, сложно. На помощь приходят твердая вера в букву закона и дипломатические навыки. Найти решение по максимуму старается «принимающая» сторона. Жесткая критика прозвучала сегодня в адрес руководителей некоторых служб и ведомств. Так, на устранение проблемы канализационных выпусков в доме 19 по улице Ленинской, у специалистов Мозырского райжилкомхоза есть всего десять дней. И это как раз тот случай, когда банальная бытовая проблема дошла до самых верхов. По всем вопросам, прозвучавшим во время приема граждан главой района, будут даны ответы в установленной форме. Но главное – оказана реальная помощь.

Работа с гражданами напрямую – одна из задач вертикали власти. Расписание приема граждан руководством Мозырского райисполкома ежемесячно публикуется на официальном сайте.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ