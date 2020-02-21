Практический семинар на Мозырщине стал для молодых аграриев области хорошим уроком перед посевной

В Мозыре состоялся выездной практический семинар для аграриев, которые состоят в резерве кадров на должности начальников управлений сельского хозяйства и продовольствия районных исполнительных комитетов. Участники представляли все районы Гомельщины. Мозырский район выступил в качестве примера экономической эффективности агропромышленного комплекса.
Выездной практический семинар для молодых управленцев, состоящих в резерве кадров на должность начальников управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов провели в канун предстоящей посевной. Его тема «Перспективы развития и пути повышения экономической эффективности агропромышленного комплекса области». В качестве примера выбрали Мозырский район.
Елена Федоровна Павлечко, председатель райисполкома, рассказала гостям о социально-экономическом развитии района. От слов перешли к практике. В качестве учебной площадки – экс-база «Криничная». Хозяйство многопрофильное. Но наибольший процент от выручки – более 60 – получают от реализации семян кукурузы. Гости посетили кукурузокалибровочный завод. Прошли по всем цехам и на практике посмотрели, как идет подготовка семян кукурузы к весенней посевной кампании. Калибровка, протравливание, реализация… Здесь в прямом и переносном смысле умеют отделять зерна от плевел. Завод успешно работает и не останавливается на достигнутом. Часть выручки, как минимум 10%, вкладывают в развитие. Так, если раньше зерно транспортировали и хранили в арендуемых помещениях, то уже сегодня построили собственный склад. Завод работает по программе импортозамещения, причем мозырские гибриды в 5 раз дешевле импортных. Завод – прочное звено агропромышленной цепочки. Здесь, в том числе, закладывается прочная кормовая база для животноводческой отрасли. Молочно-товарный комплекс КСУП «Экс-база «Криничная» стал следующим объектом для посещения. Молодые управленцы внимательно изучали опыт мозырских коллег.
Мозырский район – безусловный лидер области в сельскохозяйственной отрасли. Упорный труд, борьба за каждое зернышко…. В общий результат свой труд вложили комбайнеры, животноводы, полеводы и конечно грамотные руководители. И сегодня своим опытом готовы делится с будущими управленцами. В программе мероприятия посещение — ОАО «Мозырьтехсервис». Сегодня здесь во всю кипит работа. Высокоточное современное оборудование работает по соседству с проверенными годами станками. Обеспечить сельскохозяйственные предприятия района запасными частями, отремонтировать вышедшую из строя и изготовить качественную агротехнику. Сегодня 95% техники в Мозырском районе готовы к полевым работам. Чтобы завершить подготовку осталась еще примерно неделя. «Мозырьтехсервис» — еще одно важное звено, обеспечивающее стабильную работу всего механизма.
Впереди у аграриев важный экзамен – посевная кампания. Практический семинар на Мозырщине стал для молодых аграриев хорошим уроком перед ответственным стартом.
Лидия Потар, Юрий Горобец, Олег Фицнер. ТКМ
Практический семинар на Мозырщине стал для молодых аграриев области хорошим уроком перед посевной
В Мозыре состоялся выездной практический семинар для аграриев, которые состоят в резерве кадров на должности начальников управлений сельского хозяйства и продовольствия районных исполнительных комитетов. Участники представляли все районы Гомельщины. Мозырский район выступил в качестве примера экономической эффективности агропромышленного комплекса.