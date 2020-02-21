Практический семинар на Мозырщине стал для молодых аграриев области хорошим уроком перед посевной

В Мозыре состоялся выездной практический семинар для аграриев, которые состоят в резерве кадров на должности начальников управлений сельского хозяйства и продовольствия районных исполнительных комитетов. Участники представляли все районы Гомельщины. Мозырский район выступил в качестве примера экономической эффективности агропромышленного комплекса.

Выездной практический семинар для молодых управленцев, состоящих в резерве кадров на должность начальников управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов провели в канун предстоящей посевной. Его тема «Перспективы развития и пути повышения экономической эффективности агропромышленного комплекса области». В качестве примера выбрали Мозырский район.

Елена Федоровна Павлечко, председатель райисполкома, рассказала гостям о социально-экономическом развитии района. От слов перешли к практике. В качестве учебной площадки – экс-база «Криничная». Хозяйство многопрофильное. Но наибольший процент от выручки – более 60 – получают от реализации семян кукурузы. Гости посетили кукурузокалибровочный завод. Прошли по всем цехам и на практике посмотрели, как идет подготовка семян кукурузы к весенней посевной кампании. Калибровка, протравливание, реализация… Здесь в прямом и переносном смысле умеют отделять зерна от плевел. Завод успешно работает и не останавливается на достигнутом. Часть выручки, как минимум 10%, вкладывают в развитие. Так, если раньше зерно транспортировали и хранили в арендуемых помещениях, то уже сегодня построили собственный склад. Завод работает по программе импортозамещения, причем мозырские гибриды в 5 раз дешевле импортных. Завод – прочное звено агропромышленной цепочки. Здесь, в том числе, закладывается прочная кормовая база для животноводческой отрасли. Молочно-товарный комплекс КСУП «Экс-база «Криничная» стал следующим объектом для посещения. Молодые управленцы внимательно изучали опыт мозырских коллег.

Мозырский район – безусловный лидер области в сельскохозяйственной отрасли. Упорный труд, борьба за каждое зернышко…. В общий результат свой труд вложили комбайнеры, животноводы, полеводы и конечно грамотные руководители. И сегодня своим опытом готовы делится с будущими управленцами. В программе мероприятия посещение — ОАО «Мозырьтехсервис». Сегодня здесь во всю кипит работа. Высокоточное современное оборудование работает по соседству с проверенными годами станками. Обеспечить сельскохозяйственные предприятия района запасными частями, отремонтировать вышедшую из строя и изготовить качественную агротехнику. Сегодня 95% техники в Мозырском районе готовы к полевым работам. Чтобы завершить подготовку осталась еще примерно неделя. «Мозырьтехсервис» — еще одно важное звено, обеспечивающее стабильную работу всего механизма.

Впереди у аграриев важный экзамен – посевная кампания. Практический семинар на Мозырщине стал для молодых аграриев хорошим уроком перед ответственным стартом.

Лидия Потар, Юрий Горобец, Олег Фицнер. ТКМ