Помощник Президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел в Мозыре прием граждан

Решение острых и насущных вопросов в регионах. В Мозырском райисполкоме жителей юго-восточного региона выслушал помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко.

Несогласие с судебными решениями, внесение изменений в законодательство, земельные споры и жилищные вопросы. Около трех десятков обращений взял на контроль помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. На прием, который сегодня прошел в Мозырском райисполкоме, записывались и приезжали жители со всей области.

Практика личных приемов граждан Администрацией Президента показывает, то самое понятие «справедливости» у каждого – свое. Значительная часть заявителей к Юрию Витольдовичу приезжают, как на работу. В руках – кипы документов, внутри – уверенность исключительно в собственной правоте. Раз за разом они пытаются открыть двери туда, где давно поставлена точка.

В основе каждого обращения – своя жизненная история. Зачастую, весьма нестандартная. Но попадаются и те, решение которых впоследствии поможет не одному десятку человек. Например, Зинаида Петровская выступила с предложением усовершенствовать закон об исполнительном производстве. Сегодня недобросовестные должники еще находят лазейки, чтобы не выплачивать долги по решению суда. Скрываются в Российской Федерации, меняют периодически место жительства и используют другие способы. Вполне возможно, после обращения мозырянки к помощнику Президента, ситуация в этой правовой плоскости изменится.

По отдельным вопросам, прозвучавшим на приеме, оценку дадут узкие специалисты. Затем будут приняты решения. Выездные приемы, судя по опросам, остаются самой эффективной формой работы с населением.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ