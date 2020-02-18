Победители районного этапа конкурса профмастерства «Учитель года-2020» готовятся к областному выезду

Победители районного этапа республиканского конкурса профмастерства «Учитель года-2020» готовятся к областному выезду. Шесть представителей школ всего района будут бороться за выход в финал. Чем педагоги Мозырщины планируют удивлять, смотрите в следующем сюжете.

В отделе образования Мозырского райисполкома чествовали победителей районного этапа республиканского конкурса «Учитель года-2020». Из 76 подавших заявки учителей с профессиональными и творческими задачами на первом отрезке справились 8 – шесть представителей городских школ и два – сельских. Они прошли в заочный тур областного этапа. И именно они – главные герои теплой душевной встречи.

Когда педагоги отдают все силы своему делу, своему призванию, и при этом получают высокую оценку – это вдохновляет на новые подвиги все профессиональное сообщество. Поздравления и приветственные адреса – дополнительный стимул идти вперед.

После заочного тура количество участников от Мозыря уменьшилось на два человека. У шести оставшихся педагогов впереди напряженное время подготовки к областному состязанию.

Защищать честь родного города на областном этапе будут учитель начальных классов, преподаватели немецкого языка, биологии, физкультуры, истории и физики. Каждый из них – настоящий профессионал, вне зависимости от стажа работы. Всех объединяет мощная школа районной системы образования. И – трепетное отношение к своим ученикам. Ведь восточные мудрецы не зря говорят: найди дело по душе – и ни дня не будешь работать.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ