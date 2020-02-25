Победить себя, победить стереотипы. Коллектив инклюзивного творчества «Вяселка» стал победителем фольклорного фестиваля-конкурса «Прамень»

Коллектив инклюзивного творчества «Вяселка» Мозырского Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации стал победителем 2-го открытого международного фольклорного фестиваля-конкурса «Прамень», который состоялся в Гомеле. Особые ребята центра демонстрировали свое мастерство на одной сцене с детьми без особенностей.

В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации снова звучит музыка. Песни и танцы уже стали частью жизни ребят и взрослых. Коллектив «Вяселка» объединил педагогов, сотрудников центра и воспитанников с особенностями развития в единую команду, которая идет к своей цели под народные напевы и музыкальное сопровождение. На фестивале «Прамень», который совсем недавно прошел в Гомеле, ребята центра демонстрировали свое мастерство на одной сцене с детьми без особенностей. На суд жюри вынесли две авторские вокально-хореографические композиции под названием «Вяселка з Мазыра» и «Вяночки». Победить себя, победить стереотипы. Вызывать восторг, а не жалость. С конкурса «Вяселка» привезла Гран-при, чем подтвердила правильность выбранного пути. Сегодня художественный руководитель и идейный вдохновитель коллектива Жанна Рыбак, вспоминает, первые шаги давались очень непросто.

Музыка стала ключом к тем кладовым детских возможностей, которые сложно было открыть другими методами. Особенные дети и особые взрослые… Обычная столовая стала для них репетиционным залом и первой сценической площадкой. Ароматы еды здесь перебиваются духом творчества. Рука об руку с педагогами и движения становятся увереннее, а сцена больше не кажется пугающей.

Коллектив «Вяселка» продолжает двигаться в выбранном направлении. Ребята и взрослые верят, что им покорится еще ни один конкурс.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ