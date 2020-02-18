Пленум коммунистов

Коммунисты Мозыря, объединяйтесь! Для добрых начинаний и общественно-значимых дел. Партийная ячейка Коммунистической партии Беларуси в Мозыре – это 150 человек. На пленум расширенным составом собираются раз в три месяца. На нынешнем партсобрании обсудили взаимодействие с местными органами власти, с общественными и молодежными организациями.

Исполком, совет депутатов, Белорусский республиканский союз молодежи, общественная организация «Белая Русь». Со всеми работают, взаимодействуют, реализуют совместные проекты. Коммунисты Мозыря себя считают людьми активными, с удовольствием принимают участие в различных районных мероприятиях, живо интересуются жизнью Мозырщины. Поэтому доклад заместителя председателя Мозырского райисполкома Феликса Галюка о социально-экономическом развитии района в 2019 году и планах на год нынешний вызвал бурные обсуждения. Коммунисты высказали местным властям свои пожелания и предложения по развитию района.