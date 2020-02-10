«Палеская зорачка» от имени мозырян поздравила город-побратим Хойнице

Религиозная церемония, выставки и уличные представления. Свой собственный день независимости накануне отметил город Хойнице, 100 лет назад вернувшийся в состав Польши. В торжествах приняли участие делегации из Германии, Франции, Украины, а также из Мозыря.

Свобода дается только один раз и ее нужно защищать, так в эти дни говорят поляки, чьи города на западе страны в первые месяцы года отмечают возвращение в состав Польши. В 1920 году перестал быть прусским и Хойнице, городок в Гданьской Померании. А уже с 21 века история Хойнице неразрывно связана с Мозырем. В 2002 города стали побратимами. Культурную и музыкальную дипломатию одними из первых стали налаживать юные артисты ансамбля народного, эстрадного танца и песни «Палеская зорачка», представившие Мозырь на главном празднике города.

Хореографическое выступление «Палесской зорачки» стало настоящим открытием музыкального фестиваля в Хойнице в 2001 году. За прошедшие годы сложились теплые дружеские отношения. Свои партнерские связи с городами-побратимами в Хойнице решили увековечить, заложив капсулу времени в центре города на старой рыночной площади. Среди сувениров, которые через сто лет откроют жители 22 века, будет и продукция Мозырской фабрики художественных изделий.

Дипломатия музыки и танца двух народов, культура которых тесно переплетена. Впрочем, в дружеских отношениях наших городов намечается и еще одно направление. Своих единомышленников, а скорее даже единомышленниц, в Хойнице нашел «Белорусский союз женщин». Обращая внимание к прошлому, сохраняя традиции, обмениваясь культурными связями. А уж радовать своим душевным славянским гостеприимством теперь наступает очередь мозырян. Планируется, что делегация из Хойнице приедет на юбилей Мозыря в сентябре.

Вячеслав Приписнов. ТКМ