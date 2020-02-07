Открытие ТЦ «Катапульта»

Мозырянам на количество торговых точек жаловаться не стоит. павильоны, рынки, магазины, огромные и не очень торговые центры. сегодня появился очередной – Катапульта. Его открытие постоянно переносилось, но красную ленточку в полдень 7 февраля все же перерезали.

Сфера торговли и услуг в Мозыре продолжает расширять границы. Чуть меньше двух месяцев назад яркий масштабный праздник для горожан и гостей организовали на открытии торгового центра «Бобровский». Сегодня настала очередь «Катапульты». Новый торгово-развлекательный центр начал работать на улице «Нефтестроителей», рядом с торговым центром «Апельсин».

На первом этаже «Катапульты» расположились продуктовый супермаркет известной белорусской сети и магазины для, так называемых, «быстрых покупок»: аптека, салоны связи, товары для красоты и здоровья. Предложения второго этажа привлекут тех, кто ищет бытовую технику, детские игрушки, товары для дома или хорошие книги. Местом для молодежных тусовок или семейных мероприятий обещает стать фудкорт: сегодня очереди собираются в ресторане быстрого питания KFC. В будущем планируется открытие современных кафе с разной кухней.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ