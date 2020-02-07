Ола — судьба, застывшая в огне

Название деревни происходит от названия реки Ола (приток реки Березины), около которой и было основано поселение. Упоминается в документах 1795 г. как населённый пункт Бобруйского уезда Минской губернии. Деревня имела 6 дворов и являлась государственной собственностью.

По данным переписи 1917 г. деревня Ола входила в Паричскую волость, имела 3 хозяйственных двора, в которых проживали 18 жителей.

В 1926 г. – 17 дворов, 79 жителей.

Перед началом Великой Отечественной войны деревня Ола насчитывала 34 двора и 168 жителей. Оккупирована немецко-фашистскими захватчиками в конце июля 1941 г.

К январю 1944 г. в д.Олу были согнаны и переселены жители деревень Чирковичи, Здудичи, Ракшин, Рудня, Искра, Какаль (Светач), Дедное нынешнего Светлогорского района; Коротковичи, Плесовичи, Сельное, Мормаль нынешнего Жлобинского района. Беженцы строили землянки, селились в хозпостройках.

Утром 14 января 1944 г. немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, которая насчитывала около 1000 солдат, окружил деревню Ола. Людей загоняли в дома, которые затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулемётов и автоматов, бросали в огонь живыми. Было расстреляно и сожжено 1758 мирных жителей, из них 100 мужчин, 508 женщин, 950 детей.

Сожжённая земля деревни Ола находится на кладбище деревень в мемориальном комплексе «Хатынь».

После Великой Отечественной войны деревня Ола не возродилась.

В 1958 г. на братской могиле, в которой захоронены мирные жители и советские воины, установлен памятник – скульптура коленопреклоненного солдата с венком (далее — памятник). Всего захоронено – 2253 человека (памятник внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (шифр 313Д000757).

В 2011 г. при проведении рекогносцировочных поисковых работ войсковой частью 28443 в 300 метрах от братской могилы, были обнаружены различные обгоревшие предметы: кирпич, древесина, плавленое стекло. На глубине 10 – 20 см. расчетом были обнаружены обугленные костные останки человеческого скелета. Извлечение костных останков из грунта не проводилось в связи с тем, что часть скелета превращена в пепел. В 2013 г. на этом месте был установлен памятный крест. Капсула с землей д. Олы установлена в крипте Храма Всех Святых (г.Минск).