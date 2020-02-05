Обязательно ли при каждом ДТП вызывать на место госавтоинспектора? Благодаря европротоколу – нет

Обязательно ли при каждом ДТП вызывать на место госавтоинспектора? С 2010 года в Беларуси ввели европротокол. С этого времени при незначительных авариях можно разъехаться, не обращаясь в дорожную милицию, а заполнив специальный бланк. При этом предельная сумма ущерба сначала оценивалась в 200 евро, затем в 400, а с сентября 2019 увеличилась до 800. Как правильно оформить европротокол? В каких случаях обязательно обращаться в ГАИ? Обо всех нюансах в нашем следующем сюжете.

В 2010 года в Беларуси ввели европротокол. С этого времени при незначительных авариях можно не вызывать ГАИ, а заполнить специальный бланк. С 1 сентября 19-го изменилась сумма страховых выплат по европротоколу. Теперь без участия госавтоинспектора можно разъехаться, если ущерб от аварии не превышает 800 евро. При этом, конечно, должны быть соблюдены некоторые важные условия.

Важно так же правильно оценить сумму ущерба, ведь если после оценки выяснится, что денег на ремонт не хватает, потребовать недостающую сумму с виновника можно будет только через суд.

Правда, есть случаи, когда вызывать ГАИ не просто нужно, а даже обязательно. По факту, номер 102 набирают, даже когда все предельно прозрачно. Оформление ДТП ежедневная практика госавтоинспекторов. За одну смену в районе их случатся около 8. В 70% случаев водители вполне могли обойтись без вызова ГАИ. Тем самым сэкономив время и, что немаловажно, избавить себя от административной ответственности. Говорят, самостоятельно заполнить европротокол не сложно. Но ошибки встречаются. Некоторые из них не принципиальны. Другие могут стать камнем преткновения и получить компенсацию не удастся. Чтобы не наделать ошибок, можно воспользоваться услугой специального колл-центра. Совместный проект Бюро по транспортному страхованию и шести страховых компаний начал работу с сентября прошлого года. По номеру 140 можно получить исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с оформлением ДТП. Звонить можно в любое время дня и ночи.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ