О подвиге воинов-интернационалистов говорили в Калинковичах. Вспоминали ребят, погибших в Испании в 30-х годах, и в Корее в 50-х. Ребят, не вернувшихся из Вьетнама, Анголы, Афганистана, Чечни. На митинг памяти собрались афганцы и ветераны труда, представители районной власти, общественных организаций и городских предприятий.

В руках большинства участников митинга памяти – алые гвоздики. У самих афганцев – портреты друзей и товарищей, которых уже нет в живых. Груз 200 вместо живых сыновей из Афганистана встретили 770 белорусских семей. 120 из них – в Гомельской области. В Калинковичи тогда привезли 4 цинковых гроба. Через военный конфликт проходили и женщины. Многие ехали в Афганистан осознанно, работали в военных госпиталях. Признаются, месяцы пребывания там делили жизнь на «до» и «после».

Во время митинга память павших в Афганистане почтили минутой молчания. К подножию мемориального знака возложили венки и цветы. После ветераны войны разъехались: кто-то посещать вдов и матерей погибших, другие отправились к местам захоронения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ