Новый птичник «Зари»

67 млн. яиц, свыше 2,5 тонн мяса птицы. внушительные цифры отрасли птицеводства совхоз-комбината «Заря». И это далеко не предел. Подходит к завершению реализация проекта по строительству с реконструкцией фермы для выращивания родительского стада птицы бройлера.

Что было раньше – яйцо или курица? Ответ на этот вопрос в компетенции ученых. Птицеводы и строители Совхоза-комбината «Заря» тем временем занимаются не поисками ответов, а решением реальных задач. По их мнению, начать надо с птичника. В деревне Заболотье Мозырского района подходит к завершению реализация проекта по строительству с реконструкцией фермы для выращивания родительского стада птицы бройлера. Сейчас уже и не скажешь, что на этом месте располагалась ферма крупного рогатого скота, присоединенного к «Заре» колхоза «Прамень Кастрычнiка». Идея реализовать совершенно новый для предприятия проект возникла не случайно.

Закрыть потребность в инкубационном яйце для собственных нужд, обеспечивать птенцами-бройлерами другие птицеводческие предприятия области. Всего на территории хозяйства расположилось 5 птичников. Один из которых, совсем скоро примет пернатых новоселов. Его строительная готовность – 77%. Можно сказать, что это местный детсад. В этом птичнике будет содержаться 13 тысяч 800 цыплят. Всего таких птичников будет 4. В них будут содержать тех самых несушек, которые будут нести если не золотые яйца, то уж точно экономить валюту. Первую очередь – птичник для цыплят – запустят уже в марте. В полной мере ферма заработает в августе этого года. Тем самым «Заря» сделает уверенный шаг к импортозамещению. В ближайших планах – строительство своего инкубатора, который позволит получать около 10 млн. цыплят в год.

Лидия Потар, Вячесла Пересыпкин. ТКМ