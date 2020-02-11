Новый детский сад появится в микрорайоне 4а

Строительство нового детского сада начнется в Мозыре уже в этом году. Учреждение дошкольного образования на 330 мест появится за магазином «Мартин».

Новому поколению – новый детский сад. Учреждение дошкольного образования на 330 мест появится в микрорайоне 4а. Площадка для его строительства уже определена за магазином «Мартин». Подробности о новом социальном объекте озвучила председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко во время встречи в трудовом коллективе ОАО «Мозырьсоль».

Необходимость появления нового социального объекта назревала давно. Микрорайон «Молодежный» свое название носит не зря: здесь, как грибы после дождя, растут новостройки. В которые, в большинстве своем, заселяются молодые семьи. Детских садов на близлежащих улицах не один, и даже не два. Но проблема с распределением мест стоит весьма остро. С вводом в эксплуатацию нового детсада более чем три сотни семей получат возможность приводить малышей в учреждение шаговой доступности.