Не напугать, а показать последствия. Шокотерапия от ГАИ для старшеклассников

Шоковую терапию для детей в обучении безопасному поведению на дороге провели Мозырские госавтоинспекторы. Для подростков организовали экскурсию на штрафстоянку. Вместе с ребятами туда отправилась наша съемочная группа.

На этой штрафстоянке, принадлежащей Мозырскому коммунальнику, находятся десятки автомобилей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Своеобразной шокотерапией стала экскурсия, которую провели здесь для ребят 9 школы. В качестве гида выступил старший инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ Дмитрий Деркач.

А последствия – это не только искорёженный металл, но и поломанные судьбы. Внимание ребят привлек вот этот автомобиль. Вернее то, что от него осталось. Авария произошла в прошлом году. Молодой человек, находившийся за рулем, не имел права управления и к тому же был пьян. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель погиб на месте. Не напугать, а показать последствия. Госавтоинспекторы рассчитывают, что такая шокотерапия станет полезным уроком для подрастающего поколения. На профилактику направлен и Единый день безопасности дорожного движения, который пройдет по всей стране 28 февраля. Его девиз «Скажи равнодушию нет!». Акцент сделают на профилактике происшествий, участники которых оставляют место ДТП.

Лидия Потар, Вячеслав Проиписнов. ТКМ