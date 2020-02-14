Встречать весну мозырянам предлагают в эту субботу. Во дворце культуры Мозырского нефтеперерабатывающего завода состоится концерт народного ансамбля народной музыки и песни «Стрэчанне». Артисты в 30 раз выйдут на сцену зазывать весну. В этом году «Стрэчанне отмечает юбилей. В гостях у коллектива побывала наша съемочная группа.

Народный ансамбль народной музыки и песни «Стрэчанне» отмечает 30-летний юбилей. Коллектив появился 1990 году, а первым художественным руководителем была Нина Капустина. Сегодня артисты «Стрэчання» говорят, что все начиналось с песни. Народная песня и сегодня продолжает увлекать за собой, дарит новые эмоции и открывает новые грани творчества.

Валентина Яковлевна Щербин пришла в коллектив в числе первых. Рассказывает, что тогда это была небольшая вокальная группа, в качестве аккомпанемента – баян. Сегодня «Стрэчанне» – это большой самодостаточный коллектив, который по праву носит звание «народный». Валентина Яковлевна и спустя 30 лет не представляет жизни без любимого «Стрэчання». Коллектив «Стрэчання» – это 18 человек. Мужчин не много, зато самые лучшие. Геннадия Кашевича здесь называют главным заводатором, затейником, генератором идей и хорошего настроения. Сам Геннадий утверждает, что позитив черпает именно на совместных репетициях. Поэтому его семья никогда не была против такого увлечения.

Светлана Тихиня возглавила коллектив в 2014-м. Говорит, что даже не представляла, что народная музыка и народная песня могут быть настолько разнообразными и притягательными. Жизнь семьи Тихиня действительно тесно переплелась с творчеством. Светлана познакомилась здесь с мужем, здесь же вместе работают. И другой жизни для себя не представляют.

Последняя репетиция перед ответственным концертом. Темная сцена и пустой зал. Но артисты не перестают улыбаться. Позитивные, обаятельные, они заряжают энергией даже через экраны. 15 февраля «Стрэчанне» по традиции будет зазывать весну. В 19.00 в родном Дворце снова соберутся ценители народного творчества и почитатели талантов. Концерт состоится при любой погоде!

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ