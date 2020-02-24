Накануне дня защитника отечества в средней школе № 12 прошел военно-патриотический конкурс «А ну-ка, парни». В этом году соревнование юбилейное, проводится в 10 раз. День защитника Отечества – хороший повод всколыхнуть чувство патриотизма, а еще мотивировать подростков на службу в армию. Это и есть задачи конкурса «А ну-ка парни». Мероприятие проводится для мозырских старшеклассников, как говорится, для бодрости духа и крепости тела. Ребята демонстрируют физподготовку, а еще дисциплину и умение работать в команде. Здесь пригодились знания, полученные в центре допризывной подготовки. Кстати, центру в этом году исполняется 10 лет, нынешний конкурс юбилейный. Для силовых ведомств участие в конкурсе «А ну-ка, парни» – это часть кадровой политики. И воинские части, и правоохранительные ведомства думают о смене, поэтому и стараются всячески прорекламировать сферу своей деятельности. На конкурсе почетные гости – это ветераны Вооруженных сил, люди, для которых слово родина имеет особое значение. Военно-патриотическому воспитанию молодежи в белорусской школе придается большое значение. Такого рода работа находит отклик у подростков. Участники конкурса уверены, что знания, полученные в центре допризывной подготовки, им пригодятся. По итогам конкурса в общекомандном зачете победили представители 14 школы, второе место у средней школы № 12, замыкает тройку лидеров команда из 9 школы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ