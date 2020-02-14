Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов гостей встречали матери, потерявшие сыновей в Афганистане. Знак внимания и поддержки от районной власти и ветеранской организации – цветы и продуктовые наборы.

Пережить своего ребенка – страшное горе для любого родителя. Провести выросшего сына на службу и встретить его, спустя время, в солдатском цинковом гробу – скорбь вдвойне. Всего за время войны в Афганистане «груз-200» в Мозырь доставляли 12 раз. Первым привезли молодого Володю Семененко. Его мама Ольга Демьяновна о событиях более чем 30-летней давности вслух старается не говорить – слишком болит материнской сердце. Охотнее рассказывает о жизни сегодня.

Столько же времени с глубокой душевной раной живет Галина Семеновна Ящуковская. Ее Павел, рядовой, электромоторист по перекачке горючего за мужество и героизм посмертно был награжден орденом Красной Звезды. Память о сыне, брате, дяде в большой семье свято чтят. Рядом с Галиной Семеновной сегодня четыре сына, дочка, внуки и правнуки. С особой гордостью она говорит о каждом из них, и делится секретами воспитания.

Гостей в канун Дня памяти воинов-интернационалистов встречали и те, кто вернулся с той войны живым. Все время службы – 1 год и 7 месяцев, — Василия Михайловича дома ждали верная супруга и два маленьких сына. Ради них он ни одного дня не терял надежду на возращение. Как сейчас – перед глазами друзья и товарищи, которых потерял.

С тех пор, как последняя военизированная колонна проехала по мосту через реку Амурдарья, прошел 31 год. Афганистан для многих стал точкой невозврата, но имена героев не потеряны и не забыты.

Посещение матерей и вдов погибших, а также ветеранов боевых действий – давняя традиция районной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». Они приезжают, чтобы поддержать теплыми словами, подарками и просто вниманием и заботой. Для самих «афганцев» 15 февраля – день воспоминаний. Повод встретиться и вспомнить боевых товарищей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ