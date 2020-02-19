В Пинске у 11 месячной девочки выявили ВИЧ-инфекцию. родные малышки абсолютно здоровы. как произошло заражение? Выясняют следователи. В следующей информации – статистика по Мозырю и району.

На территории Мозырского района проживают 516 человек с ВИЧ-положительным статусом. В 2019 году выявлено 57 случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 42,7 на 100 тысяч населения. ВИЧ-инфекция выявлена у граждан в разных возрастных группах: 20-24 года — 1,8 %, 25-29 лет — 12,3 %, 30-34 года — 19,3 %, 35-39 лет — 10,5 %, 40-44 года — 15,8 %, 45-49 лет — 17,5 %, 50-54 года — 7 %, 55-59 лет — 7 %, 60 лет и старше — 8,7 %. Доля мужчин, вовлеченных в эпидемический процесс, составляет 63,2 %, женщин — 36,8 %. Социальный статус ВИЧ-положительных: работающие в организациях — 57,9 %, неработающие граждане — 36,8 %, лица, находящиеся в местах лишения свободы — 5,3 %. Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции — пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее 6 недель после того, как вы подверглись риску инфицирования (вступали в сексуальные контакты без использования презерватива либо употребляли инъекционные наркотики). В 2020 году в Гомельской области продолжается кампания по широкому обследованию населения на ВИЧ-инфекцию. Обследование проводится добровольно и конфиденциально. В Мозырском районе обследование на ВИЧ-инфекцию необходимо пройти жителям при первичном обращении за медицинской помощью в течение года, а также при всех видах медосмотров. В организациях здравоохранения Мозырского района проводится скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию лиц старше 25 лет.