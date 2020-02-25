На международной олимпиаде «Innopolis Open» по информатике, которая проходила в РФ, мозырский школьник стал дипломантом соревнования

На международной олимпиаде «Innopolis Open» по информатике, которая проходила в РФ, два белорусских школьника стали дипломантами соревнования. Андрей Мищенко, воспитанник кружка спортивного программирования «Клуба юных пожарных г. Мозыря», вошел в число дипломантов I степени. 23 февраля одновременно на пяти площадках, прошёл финал международной олимпиады «Innopolis Open» по информатике. После предварительного отбора, 234 школьника в возрасте от 13 до 18 лет из 9 государств приняли участие в соревновании. 121 участник был приглашен на основную площадку олимпиады — город Иннополис, в Республике Татарстан. 52 школьника приняла площадка в Москве, 14 школьников — площадка в Санкт-Петербурге, 13 школьников — площадка в Кременчуге. На минской площадке «Образовательного центра Парка высоких технологий» собрались 34 финалиста из Бреста, Витебска, Гомеля, Минска, Могилева, Мозыря, Молодечно. По результатам пятичасового соревнования победителями и призерами «Innopolis Open» стали 57 школьников со всех площадок проведения. 15 из них удостоены дипломов I степени. В их числе и воспитанник Алексея Борунова, тренера «Клуба юных пожарных г. Мозыря» Андрей Мищенко. Андрей занял 5 абсолютное место из 234. Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» входит в Перечень олимпиад школьников на 2019/2020 учебный год, призеры которых получают льготы при поступлении в вузы или получают максимальный балл ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады.