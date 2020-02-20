На будущее перспективным спортсменам. 312 тысяч белорусских рублей были выделены из районного бюджета на укрепление материально-технической базы спортивных школ. В каких условиях тренируются юные мозыряне, и на что делают ставку тренеры, узнавала Екатерина Юрченко.

Превращать медальные надежды в результаты мозырские спортсмены и тренеры умеют и практикуют. Имена наших байдарочников и каноистов гремят на весь мир. Победы с чемпионатов различного уровня привозят акробаты, велосипедисты, боксеры, дзюдоисты… А, тем временем, в районе уверены, будущее – за развитием детско-юношеских школ и поддержкой спортивной молодежи. Только в прошлом году из бюджета было выделено 312 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы учреждений спортивного образования. Яркий пример – обновленный зал бокса СДЮШОР №2. Мальчишки и девчонки в этот зал приезжают несколько раз в неделю. Для будущих чемпионов – это второй дом. Обновлять помещения в зале бокса начали несколько месяцев назад. Увеличили площадь тренажерного зала и в разы увеличили техническое оснащение. Раньше спортсменам приходилось довольствоваться скамьям разного наклона для жима лежа, штангами и тренажером для рук и спины. Сегодня будущие чемпионы могут разнообразить силовые тренировки сгибанием и разгибанием ног, подъемом платформы, гиперэкстензией, упражнениями на хаммере или кроссовере, скамье для бицепса, беговой дорожке. Обновлены в зале боксерский ринг, и самое главное орудие – боксерские груши и мешки. Хорошие тренеры, способные рассмотреть дарования еще со школьной скамьи, всегда – на вес золота. Среди воспитанников СДЮШОР №2 много мастеров спорта – гордиться и правда есть кем! И именно в таких залах, в большинстве своем, начинают ковать олимпийские награды национального спорта. На год 2020-й Мозырщина спортивная позиций сдавать не собирается. Простого чуда для исполнения спортивной мечты недостаточно. Нужны дисциплина, самоорганизованность, упорство, амбициозность. Но, говорят, эти качества можно воспитать в процессе тренировок. Для воспитанников-боксеров СДЮШОР №2 главное уже случилось – школе подарили новый облик. Все условия созданы, теперь дело за учениками.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ