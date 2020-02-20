На будущее перспективным спортсменам. 312 тысяч белорусских рублей были выделены из районного бюджета на укрепление материально-технической базы спортивных школ. В каких условиях тренируются юные мозыряне, и на что делают ставку тренеры, узнавала Екатерина Юрченко.
Превращать медальные надежды в результаты мозырские спортсмены и тренеры умеют и практикуют. Имена наших байдарочников и каноистов гремят на весь мир. Победы с чемпионатов различного уровня привозят акробаты, велосипедисты, боксеры, дзюдоисты… А, тем временем, в районе уверены, будущее – за развитием детско-юношеских школ и поддержкой спортивной молодежи. Только в прошлом году из бюджета было выделено 312 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы учреждений спортивного образования. Яркий пример – обновленный зал бокса СДЮШОР №2. Мальчишки и девчонки в этот зал приезжают несколько раз в неделю. Для будущих чемпионов – это второй дом. Обновлять помещения в зале бокса начали несколько месяцев назад. Увеличили площадь тренажерного зала и в разы увеличили техническое оснащение. Раньше спортсменам приходилось довольствоваться скамьям разного наклона для жима лежа, штангами и тренажером для рук и спины. Сегодня будущие чемпионы могут разнообразить силовые тренировки сгибанием и разгибанием ног, подъемом платформы, гиперэкстензией, упражнениями на хаммере или кроссовере, скамье для бицепса, беговой дорожке. Обновлены в зале боксерский ринг, и самое главное орудие – боксерские груши и мешки. Хорошие тренеры, способные рассмотреть дарования еще со школьной скамьи, всегда – на вес золота. Среди воспитанников СДЮШОР №2 много мастеров спорта – гордиться и правда есть кем! И именно в таких залах, в большинстве своем, начинают ковать олимпийские награды национального спорта. На год 2020-й Мозырщина спортивная позиций сдавать не собирается. Простого чуда для исполнения спортивной мечты недостаточно. Нужны дисциплина, самоорганизованность, упорство, амбициозность. Но, говорят, эти качества можно воспитать в процессе тренировок. Для воспитанников-боксеров СДЮШОР №2 главное уже случилось – школе подарили новый облик. Все условия созданы, теперь дело за учениками.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
На будущее перспективным спортсменам. 312 тысяч белорусских рублей были выделены из районного бюджета на укрепление материально-технической базы спортивных школ
На будущее перспективным спортсменам. 312 тысяч белорусских рублей были выделены из районного бюджета на укрепление материально-технической базы спортивных школ. В каких условиях тренируются юные мозыряне, и на что делают ставку тренеры, узнавала Екатерина Юрченко.