Мы за чистый город! Юные волонтеры убрали тропу здоровья

Мы за чистый город! Тропу здоровья, которая берет свое начало от улицы Нефтестроителей и приводит к площади Примостовая, взяли под свой патронаж волонтеры Мозырского Центра творчества детей и молодежи

Юные журналисты и учащиеся клуба ЮНЕСКО «МЫ» в день субботника продолжили трудовую акцию «Мы за чистый город!». Наводили марафет вместе с коммунальниками. Райжилкомхоз выделили трактор и мешки для сбора мусора. В итоге акции были очищены овраги вдоль велодорожки и собран целый прицеп мусора. Во время проведения первого этапа акции «Мы за чистый город», которая проходила в начале февраля, было собрано 18 мешков мусора, а в день нынешнего субботника почти в три раза больше! Волонтеры призывают мозырян продолжить благое дело по очистке тропы здоровья. Сбор участников в ТЦ «Бобровский» 14 марта в 12.00.