Мозырским РОВД устанавливается личность гражданина, расплатившегося чужой банковской карточкой

Мозырским РОВД устанавливается личность гражданина, изображенного на фотографиях, который 01.12.2019, с целью совершения хищения денежных средств с использованием компьютерной системы, воспользовавшись утерянной потерпевшим банковской платежной карты ОАО «АСБ Беларусбанк», нарушив правила пользования банковскими платежными карточками, не имея права использовать банковскую платежную карточку, осуществил безналичный расчет по оплате товаров в магазине «Росы», на ул. Интернациональной, 158. Лицам, которым что-либо известно о данном гражданине просим сообщить в адрес Мозырского РОВД по тел. +375336808103, +375445015620, +375333156787 — анонимность гарантируется.