Мозырские следователи разыскивают хулигана, который повредил чужой автомобиль. Его действия попали на камеры видеонаблюдения.
Хулиганские действия неизвестного мужчины попали на камеру видеонаблюдения. В ночь на 27 декабря 2019года недалеко от дома №155 по бульвару Юности был поврежден припаркованный на стоянке автомобиль. Владелец обратился в правоохранительные органы. И сегодня стражи закона и порядка разыскивают гражданина, которого вы видите на своих экранах. Если мужчина оказался вам знаком, просьба сообщить в Мозырский районный отдел Следственного комитета по телефону 21-47-03. Или в дежурную часть Мозырского РОВД по номеру 102. Конфиденциальность гарантируется.
Мозырские следователи разыскивают хулигана, который повредил чужой автомобиль
Мозырские следователи разыскивают хулигана, который повредил чужой автомобиль. Его действия попали на камеры видеонаблюдения.