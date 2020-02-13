С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Мозырские следователи разыскивают хулигана, который повредил чужой автомобиль

13 февраля 2020, 20:33

Мозырские следователи разыскивают хулигана, который повредил чужой автомобиль. Его действия попали на камеры видеонаблюдения.
Хулиганские действия неизвестного мужчины попали на камеру видеонаблюдения. В ночь на 27 декабря 2019года недалеко от дома №155 по бульвару Юности был поврежден припаркованный на стоянке автомобиль. Владелец обратился в правоохранительные органы. И сегодня стражи закона и порядка разыскивают гражданина, которого вы видите на своих экранах. Если мужчина оказался вам знаком, просьба сообщить в Мозырский районный отдел Следственного комитета по телефону 21-47-03. Или в дежурную часть Мозырского РОВД по номеру 102. Конфиденциальность гарантируется.

Комментарии запрещены
«
»