Мозырь присоединится к эстафете Победы

Мозырь и мозыряне присоединятся к эстафете Победы. Она проходит вдоль границ государств-участников СНГ и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для прохождения церемонии по приграничной территории в каждой стране — вдоль внешних границ Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, — организовали специальные эстафетные группы. В конце этой недели эстафету Победы будет принимать Мозырский погранотряд. 14 февраля мероприятия пройдут в Лельчицком районе. На следующий день участников встретят в Ельском районе. И уже в 15.00 этого же дня на Кургане Славы в Мозыре состоится торжественный митинг. Там же будет работать передвижной музей военно-исторического клуба «Поиск», пройдут выставки современного оружия, техники, военной формы, технических средств пограничного контроля. Организаторы анонсируют военно-историческую реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны и показательные выступления личного состава погранотряда. Присоединиться к мероприятиям эстафеты Победы приглашаются все желающие жители и гости города!