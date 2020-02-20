Минэнерго США передало белорусским пограничникам оборудование для охраны границы в радиационно-экологическом заповеднике. Официальная церемония с участием всех сторон прошла на участке пограничного поста «Наровля».

Участок пограничного поста «Наровля», который находится в ведении Мозырского погранотряда, пополнился новыми автомобилями и оборудованием. Мобильные системы обнаружения и радиационного контроля стражам белорусской границы передали представители Минэнерго США. Помощь получена в рамках Меморандума о взаимопонимании между двумя ведомствами. Беларусь и США сотрудничают в вопросах предотвращения незаконного оборота ядерных и других радиоактивных материалов.

Пограничный пост «Наровля» – первое подразделение «зеленой» границы, модернизированное в рамках проекта. Службу на этом подразделении пограничники несут с осени 2018 года. Под их охраной находится участок протяженностью более 50 километров, треть из которых пролегает по реке. Зона ответственности включает территорию Полесского радиационно-экологического заповедника.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ