Международный телевизионный проект «Кубок Дружбы» принес в копилку воспитанников студии «A.S. Dance» сразу несколько дипломов

Международный телевизионный проект «Кубок Дружбы», который проходил в Минске с 29 января по 2 февраля, принес в копилку воспитанников студии A.S. Dance сразу несколько дипломов разных степеней. Более 2 тысяч талантливых ребят из пяти стран мира боролись за звание лучших. Мозырские ребята вернулись с победой.

Международный телевизионный проект «Кубок Дружбы» проходил уже в третий раз. Ежегодно он объединяет все грани творчества. Десятки номинаций и возвратных категорий. Воспитанники мозырской студии современного танца «A.S. Dance» выдержали серьезную конкуренцию среди нескольких десятков хореографических коллективов. Итог – дипломы 2 и 3 степени, диплом лауреата 3 степени. Награды стали очередным подтверждением высокого мастерства коллектива. Опыт участие в подобном конкурсе – не менее ценное приобретение. Номер «Мушти» (индийский танец) на большой сцене исполнили впервые. Номер «Воздух» многие зрители уже успели оценить и полюбить. Еще одна постановка – номер «Стоит задуматься» – это воплощение пережитых эмоций. Безусловно, успешное выступление студии «A.S. Dance» – это сумма нескольких слагаемых: это и трудолюбие воспитанников, и креативность педагогов, и поддержка родителей.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ