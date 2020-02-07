Коронавирус у супружеской пары мозырян, отдыхавших в Китае, не подтвердился

Супружеская пара мозырян, отдыхавшая на китайском острове Хайнань, 30 января прибыла в аэропорт Борисполь, а затем трансфером в Мозырь. Проверка на тепловизорах в украинском аэропорту повышений температуры не выявила. Однако, по прибытию в город, пара была помещена на карантин по коронавирусу. Наблюдение должно было продлится 14 дней. Ежедневно медики осматривали молодую пару, измеряли температуру и давление. 6 февраля у мужчины поднялась температура до 37,1-го. Медики действовали согласно четко согласно отработанного алгоритма. В инфекционное отделение была помещена и вторая пациентка. Даже несмотря на то, что у неё никаких признаков заболевания не было. Уже сегодня женщину отпустили домой. Карантин для молодых людей продолжится еще примерно неделю. По информации Минздрава пройти проверку на наличие коронавируса может любой гражданин, прибывший из Китая. Забор материала организован в областных, столичной и некоторых районных инфекционных больницах. Тест бесплатный. Отметим, что по последним данным в Беларуси не выявлено ни одного случая коронавируса.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ