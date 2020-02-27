Конференция отцов в Мозырском государственном областном лицее

В Мозырском государственном областном лицее ко Дню защитника Отечества главам семьи преподнесли креативный и, главное, полезный подарок – конференцию отцов.

Накануне самого мужественного праздника отцов учеников лицея пригласили на конференцию. Цель встречи – ни в коем случае не чтение нотаций, а заинтересованный разговор о том, что могут сделать папы, для того чтобы с гордостью сказать: «Это мой ребёнок!». А дети, в свою очередь, в ответ, тоже поделились мыслями, какой он, идеальный папа. Трогательный ролик, подготовленный лицеистами, никого не оставил равнодушным.

Пока отцы обсуждали важные моменты воспитания, мамы готовили сладкий стол, а дети яркие выступления. Празднование Дня защитника Отечества решили совместить со встречей Масленицы. Тематические конкурсы, концертные номера и, конечно же, блины. Проведение конференции отцов – это многолетняя традиция лицея. Но каждый раз мероприятие проводится в новом формате.